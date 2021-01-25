極端天氣釀災 過去20年奪近50萬條人命

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（法新社巴黎24日電） 根據氣候變遷對人類構成直接威脅的新評估，過去20年，有近50萬人死於與極端天氣事件有關的自然災害。

風暴、洪水和熱浪等氣候相關災難引發的死亡負擔，令發展中國家不勝負荷。

在氣候調適峰會（Climate Adaptation Summit，CAS）登場之際，環保智庫「德國看守」（Germanwatch ）估算，這些災難將使全球經濟在本世紀損失2.56兆美元，令人震驚。受到疫情影響，今年的氣候調適峰會以視訊方式進行。

德國看守說，對1萬1000多例極端天氣事件所做的分析顯示，自2000年以來，有近48萬人為此喪命，波多黎各、緬甸和海地是受衝擊最嚴重的國家。

根據2015巴黎氣候協定，較富裕國家每年應該提供1000億美元，幫助較貧窮國家緩解氣溫升高並適應氣候變遷問題，然而最近研究顯示，發展中國家獲得的資金遠不及於此。

德國看守的全球氣候指數（Global Climate Index ）調查過去20年極端天氣事件帶來的影響，特別是2019 年的風暴季節，當時生成的颶風和氣旋重創了加勒比海、東非和南亞部分地區。

研究共同執筆人艾克斯坦（David Eckstein）說：「這顯示貧窮、脆弱的國家在應對極端天氣事件後果方面面臨特別嚴峻的挑戰。」

「他們迫切需要財政和技術上的支援。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）

© 2021 AFP