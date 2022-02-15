榮譽處決巴基斯坦網紅 兇手弟弟傳將無罪獲釋

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（法新社巴基斯坦拉合爾14日電） 巴基斯坦網紅巴洛赫遭弟弟瓦希姆「榮譽處決」身亡，服刑不到6年的瓦希姆，傳出將會被無罪釋放。 在2016年遇害身亡前，巴基斯坦網紅巴洛赫（Qandeel Baloch）因為性挑逗和大膽的發文而走紅，但那些瘋傳的發文與該國根深蒂固的傳統父權社會背道而馳。 巴洛赫的胞弟瓦希姆（Muhammad Waseem）當時因為勒死她而被捕，之後被判終身監禁。對於殺害姐姐一事，瓦希姆告訴媒體，自己並不後悔，因為她的行為讓人「無法容忍」。 瓦希姆的律師告訴法新社，摩爾坦（Multan）法院已「宣告他無罪」。律師並未進一步說明細節。 法院的命令目前尚未公開。