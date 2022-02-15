榮譽處決巴基斯坦網紅 兇手弟弟傳將無罪獲釋
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（法新社巴基斯坦拉合爾14日電） 巴基斯坦網紅巴洛赫遭弟弟瓦希姆「榮譽處決」身亡，服刑不到6年的瓦希姆，傳出將會被無罪釋放。 在2016年遇害身亡前，巴基斯坦網紅巴洛赫（Qandeel Baloch）因為性挑逗和大膽的發文而走紅，但那些瘋傳的發文與該國根深蒂固的傳統父權社會背道而馳。 巴洛赫的胞弟瓦希姆（Muhammad Waseem）當時因為勒死她而被捕，之後被判終身監禁。對於殺害姐姐一事，瓦希姆告訴媒體，自己並不後悔，因為她的行為讓人「無法容忍」。 瓦希姆的律師告訴法新社，摩爾坦（Multan）法院已「宣告他無罪」。律師並未進一步說明細節。 法院的命令目前尚未公開。
這起事件是近年最受關注的「榮譽處決」（honour killing）案。所謂「榮譽處決」是指當地女性據信因為讓家族「蒙羞」，而遭男性親戚奪命的一種懲罰形式。 在「榮譽處決」的案件中，加害者與被害人通常在同一個家族中，而根據巴基斯坦最新的法令，執行「榮譽處決」的加害者，無法再像過往取得被害人家屬的原諒而獲得減刑。 然而，謀殺案是否為「榮譽處決」，乃由法官判定。這意味着，理論上來說，殺人犯可以宣稱是因為其他動機而下手，並仍獲得赦免。 在巴洛赫的案子上，她的雙親起初堅持不要赦免兒子，但他們稍後改變主意，並稱希望兒子能獲原諒。 巴洛赫與瓦希姆母親的律師表示，她已經「同意」原諒兒子。 瓦希姆預料將在本周稍晚獲得釋放。 巴洛赫遇害後3個月，巴基斯坦國會通過新法，規定「榮譽處決」的行為將被判處無期徒刑。
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