槍枝暴力問題不斷 美國民眾上街討公道

（法新社華盛頓11日電） 美國各地今天有成千上萬民眾走上街頭，要求當局針對肆虐全美的槍枝暴力拿出作為。

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華府國家廣場（National Mall）擠滿各年齡層的抗議群眾，而社運人士也放置了4.5萬個插着花的白色花瓶，悼念2020年每一個命喪槍下的美國亡魂。

華盛頓紀念碑（Washington Monument）附近一個標語寫着：「該保護的是人，不是槍。」另一個寫着：「校園容不下恐懼。」

上個月德州尤瓦爾迪（Uvalde）小學槍擊案以及紐約州水牛城（Buffalo）超市血案分別造成21和10人喪生，促使民眾走上街頭，加入由「為我們的生命遊行」（March For Our Lives）組織的集會。

86歲母親5月14日死於水牛城槍擊案的民眾懷特費德（Garnell Whitfield）說，「我們來此要求正義。」他說：「我們來此與那些勇於要求合理槍枝立法的人站在一起。」

而今年5月24日德州尤瓦爾迪洛伯小學（Robb Elementary School）發生槍擊事件後，槍支取得的容易以及可能導致槍支被用於攻擊的心理健康問題都成為民眾關注的焦點。

支持槍枝管制的一方，敦促當局進一步限制或完全禁止突襲步槍；反對方則尋求把大規模槍擊案主要癥結歸咎於心理健康上，而非武器。

© 2022 AFP