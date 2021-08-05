槍枝走私猖獗助長暴力 墨西哥告6家美國槍枝製造商

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（法新社墨西哥市4日電） 墨西哥當局今天在波士頓法院對美國主要槍枝製造商提起訴訟，指控非法跨境武器販運助長了墨西哥與毒品有關的猖獗暴力行為。

美國長期以來一直施壓墨西哥，要求這個拉美國家遏止毒品走私進入美國境內，墨西哥如今也反過來希望美國加強打擊非法武器販運，避免美國槍枝越過邊境流入墨西哥。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）在記者會上表示，墨西哥政府採取前所未見的法律行動，獲得總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel LopezObrador）的支持。

他說：「我們將在審判中贏得勝利，我們將大幅減少針對墨西哥的非法武器販運。」

這起訴訟點名的公司包括史密斯威森（Smith &Wesson）、柏瑞塔（Beretta）、柯特（Colt）、葛洛克（Glock）、Century Arms、儒格（Ruger）和巴瑞特（Barrett）。

墨西哥當局說，每年非法流入墨西哥的武器超過50萬件，其中有2/3以上是由這些公司製造。

墨西哥外交部今晚表示，在墨西哥犯罪現場起出的所有武器中，有70%至90%是從美國走私到墨西哥。

針對墨西哥的武器販運每年為美國槍枝業者帶來數以百萬美元計的利益。

厄伯拉特說，這些槍枝製造商「玩忽職守」，（對墨西哥）造成損害，墨西哥正在尋求賠償，金額將在審判期間確定。

但他補充說，這起訴訟的主要目的是讓這些公司改變他們的作為。

厄伯拉特說：「倘若我們不提起這樣的訴訟並且獲勝，他們就不會了解。他們會繼續做一樣的事情，而我國每天也將有人因此喪命。」

墨西哥政府希望透過適當的標準，來「監督和懲戒」軍火商。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP