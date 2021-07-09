樂施會：2020全球饑餓人口增逾6倍 COVID-19疫情使危機惡化

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（法新社巴黎9日電） 國際扶貧組織樂施會（Oxfam）今天表示，2020年世界上處於「類饑荒狀態」的人口，比2019年急劇增加6倍多。

根據樂施會，衝突和氣候變遷本已導致饑餓危機，而新型冠狀病毒疫情讓危機加劇。新型冠狀病毒疫情（coronavirus pandemic）、衝突（conflict）和氣候變遷（climate change ）並列為「致命3C」（threelethal Cs）。

樂施會聲明指出：「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，全世界脆弱社區已一再發出明確緊急的訊息：『在被冠狀病毒殺掉前，我們會先餓死』。如今因饑餓而亡的人數，正超過因病毒致死的人。」

樂施會估計，目前每一分鐘就有11人可能因嚴重饑餓而死亡，相較之下，每分鐘有7人因感染COVID-19而喪命。

樂施會表示，包括葉門、中非共和國、阿富汗、南蘇丹、委內瑞拉和敘利亞等地，由於疫情爆發及其帶來的經濟衝擊，這些國家目前糧食危機已相形惡化。

樂施會指出，大規模失業和糧食生產遭嚴重打亂，導致全球糧食價格上漲40%，這是10多年來最大漲幅。

樂施會說，總計全世界有超過50萬人處於「類饑荒狀態」，而有1億5500萬人口生活在「極度饑餓」情況下，這相當於法國和德國人口總和。

在上述1億5500萬人當中，有2/3人口居住在戰爭或衝突國家中。

樂施會說，全球衝突已連續3年名列饑餓的最大肇因，即使在疫情期間也是如此。

法國樂施會的農業及糧食倡議（Agriculture andFood Security Advocacy）主管波特羅（HeleneBotreau）表示，「我們正見到危機交疊，包括不止歇的衝突、COVID-19的經濟衝擊，以及不斷惡化的氣候危機」。

聯合國糧農組織（Food and AgricultureOrganization）也將在12日公布有關全球糧食安全的官方報告。

© 2021 AFP