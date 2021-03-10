樂高年獲利成長19%創新高 疫情帶動居家遊戲網購熱

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社哥本哈根10日電） 知名丹麥積木玩具公司樂高（Lego）今天公布，去年全年獲利創下歷史新高紀錄。反映全球各地因疫情實施封鎖禁足令，民眾更常在家玩遊戲和網購消磨時間。

總部在丹麥西部城市比隆（Billund）的樂高公布，2020年全年獲利較2019年增長19%，達到99億丹麥克朗（約新台幣446億元）；全年銷售額也攀升13%至437億丹麥克朗（約新台幣1967億元）。樂高並未在股票市場掛牌。

樂高表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致他們在中國和墨西哥的工廠被迫暫時停產，且供應成本因此攀升，但他們仍成功擴大在全球市佔。

樂高還說，去年在全球各地區銷售額普遍成長，歸功於網購增多、官網造訪流量翻倍及新開張134家銷售門市，其中91家門市在樂高有意進一步擴展業務的中國。

即使網路銷售熱度升溫，樂高仍計畫今年再開張120家新門市，其中80家在中國。

樂高除了銷售最穩固的多彩塑膠積木經典產品，近年還強力進軍其他商業領域，包括電玩遊戲、電影、卡通和主題樂園「樂高樂園」（Legoland）。

樂高特別指出，去年8月和日本電玩業巨擘任天堂（Nintendo）合作推出的一款「超級瑪利歐」（Super Mario）遊戲系列樂高積木，讓玩家能在現實世界中將原本平面的超級瑪利歐遊戲組成立體玩具，在市場上大受歡迎。

© 2021 AFP