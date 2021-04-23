橡皮艇利比亞外海遇險 載130人尋獲10屍

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（法新社羅馬22日電） 慈善救援團體表示，一艘橡皮艇在利比亞外海翻覆，今天在船隻附近尋獲10 具遺體；當時船上大約有130人

歐洲人權團體「地中海救援組織」（SOS Mediterranee）表示，組織於20日經地中海救援熱線「警報電話」（Alarm Phone）獲報，利比亞離岸國際海域有3艘船遇險。

由非政府組織營運的海洋維京號（Ocean Viking），本身是一艘商船，在浪高6公尺的險惡情況下前往此區搜救。

海洋維京號船上的搜救協調人員艾柏拉（Luisa Albera）說：「我們今天到達現場後，未發現有任何倖存者，而在船隻殘骸附近，發現至少10具遺體。我們心都碎了。」

此外，海洋維京號昨天花了整天時間搜尋一艘遇險的木製船，但未成功；船上40人命運未卜。

上周，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）與國際移民組織（International Organization for Migration, IOM）表示，一艘載着非洲移民前往歐洲的船隻在突尼西亞外海沉沒，至少有41人罹難，其中包括一名兒童。

根據國際移民組織，今年以來逾450名移民在地中海上罹難，其中多數是意圖從突尼西亞或利比亞前往歐洲。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP