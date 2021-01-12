橢圓形辦公室會面 川普彭斯秀團結

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（法新社華盛頓11日電） 美國民主黨人給副總統彭斯（Mike Pence）壓力，要他敦促總統川普下台之際，某高官透露，川普今天和彭斯在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）會面，展現兩人的統一陣線。

這位高官提及川普與彭斯的會面表示：「兩人相談甚歡。」這是上周國會山莊遭攻擊以來，兩人第一次會面。

這位官員還說，川普無意在1月20日任期結束前辭職，彭斯也無意如民主黨人要求的啟動憲法第25修正案，以川普不適任為由解除其職務。

川普與彭斯「重申，上周違法闖入國會山莊者，不代表7500萬美國人支持的美國優先行動」，兩人「承諾會在剩下的任期繼續為國服務」。

聯邦眾議院明晚將表決要求彭斯啟動第25修正案的決議案，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會給他24小時回應。

裴洛西說，之後她會以川普在6日支持者闖入國會山莊一事上扮演的角色為由，以「煽動叛亂」之名推動彈劾川普的程序。

6日國會遭攻擊前，川普在怒氣衝衝的演說中鼓吹支持者前進國會山莊，還要求當時即將主持國會聯席會議認證拜登勝選的彭斯介入，翻轉他大選落敗的結果。

但彭斯拒絕那樣做，且最後就是他自己宣布川普和他不敵拜登與賀錦麗（Kamala Harris）。

© 2021 AFP