橫刀奪走潛艦訂單後美法領袖通話 白宮稱氣氛友好

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（法新社巴黎22日電） 白宮方面聲稱，美國總統拜登與法國總統馬克宏今天通電話「氣氛友好」。兩人盼化解因澳洲捨棄法國潛艦訂單引發的嚴重爭端，也允諾面會修復關係。

美國總統拜登、英國首相強生與澳洲總理莫里森15日視訊會議宣布，美英共同為澳洲研發核潛艦，澳洲則取消2016年價值600億美元、向法國訂購12艘傳統動力潛艦的訂單，法國為此暴跳如雷，召回駐美、駐澳大使。

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）當時痛批「這無疑是背後捅刀」。

白宮今天表示，這是法國不滿潛艦訂單平白被奪、憤而召回駐美大使後兩國領袖的首度通話，歷時約30分鐘。法方上周以美英澳另組新的印太安全聯盟並奪走澳洲潛艦訂單猶如背後捅刀，同時也召回駐澳洲大使。

雙方聯合聲明表示，兩國領袖決定展開深入磋商、確保信任，並同意將在10月底於歐洲會晤，馬克宏並決定讓法國大使下周返回華府。

聲明指出，美國承認，歐洲強化自主防務以與北約相輔相成確有必要；馬克宏對歐洲防務自主念茲在茲。

白宮發表的聲明英文版等於承認法國的憤怒，稱這次潛艦軍售爭議的管理「本可受益於盟友之間公開磋商」；法文版則講得更露骨，直言若事前先諮商「定能避免這次的窘境」。

被問到拜登有無向馬克宏道歉時，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）僅說「總統承認，諮商確實可做得再更好一些」。

© 2021 AFP