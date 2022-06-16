檢方：葛萊美獎饒舌歌手哈斯爾 從頭到腳身中至少10槍身亡

（法新社洛杉磯15日電） 檢方今天在洛杉磯審理的謀殺案中表示，曾獲葛萊美獎的美國饒舌歌手尼普塞哈斯爾因指控犯嫌霍德是抓耙子，霍德一時衝動開槍，哈斯爾身中至少10槍。

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檢方表示，2019年3月有幫派背景的尼普塞哈斯爾（Nipsey Hussle）跟霍德（Eric Holder）說有傳聞霍德正在與警方合作，因此指控他是告密者，霍德衝動下掏出兩支槍，不斷朝哈斯爾開槍。

哈斯爾在光天化日下遭遇槍擊身亡，他的家鄉洛杉磯和超級巨星友人都悲痛不已。

哈斯爾本名厄米爾斯艾斯格頓（Ermias Asghedom），在洛杉磯南部長大，生前常提到自己青少年時期曾加入街頭幫派，「在幫派文化中長大」。

檢察官麥金尼（John McKinney）今天在審判的開場陳述說，哈斯爾告訴霍德，有傳言稱霍德一直在「告密」，但在霍德離開兩人談話的停車場之前「沒有敵意」。麥金尼沒有說這個「告密」與什麼有關。

然而，不久後他回來時，霍德「不是拔出一支槍，而是兩支槍並開始射擊」。

哈斯爾在「爆發的暴力事件」中被至少10顆子彈擊中，他「從腳底到頭頂都有中彈」。

有志於成為饒舌歌手的霍德被指控犯有謀殺、未遂謀殺和槍枝攻擊，以及一項重罪犯持有槍枝。

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