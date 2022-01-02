權衡防疫與社會經濟 法國將放寬COVID隔離規定

（法新社巴黎2日電） 各國政府都陷入控制疫情與維持經濟開放兩難局面，法國宣布從明天開始放寬對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的隔離相關限制措施，英國則表示，限制自由「絕對是最後手段」。

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Omicron變異株席捲多國，全球染疫數飆升，使新年慶祝活動蒙上陰影。歐洲確診數1日已突破1億大關。

法國宣布，完整接種者的COVID-19檢測若呈陽性須隔離7天，之後如果能提出陰性證明則僅須5天；原本規定的隔離期為10天。

法國衛生部表示，更改規定應能促成「利弊權衡」，確保病毒得到控制，同時維持社會經濟生活。

另外，負責英格蘭衛生政策的英國政府雖已採取一些預防措施，在上周確診數創紀錄後，當局以與病例數相比，住院人數上升幅度較小為由，拒絕遏制社交以及大型活動。

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）在「每日郵報」（Daily Mail）上寫道：「限制自由必須絕對是最後的手段，且英國人民希望我們竭盡全力避免使出這一手段。」

北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾斯從耶誕節起就開始實施限制聚會的新規定。

此外，荷蘭警方1日突襲一場違反防疫規定的狂歡派對。這場違法派對在廢棄工廠舉辦，吸引來自各地的數百人參加，當地民眾表示，他們看到來自法國和德國的車輛，甚至還有車子遠從西班牙和義大利前來。

在德國斯圖加特（Stuttgart），約100名倡議人士試圖舉辦未經許可的反對疫苗和限制措施抗議活動。

© 2022 AFP