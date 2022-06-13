「歌喉贊」胖艾美被出櫃 LGBT界相挺迫澳媒撤文

（法新社雪梨13日電） 澳洲「雪梨晨驅報」今天撤下一篇文章，因為該文疑向澳洲女星瑞貝爾威爾森施壓，迫使她透露自己正與一位女性約會，致使該文在社群媒體上大遭撻伐。

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「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）八卦專欄作家昂納瑞（Andrew Hornery）坦承該報在試圖爆料瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）的緋聞時「處理方式不當」。

瑞貝爾威爾森以電影「歌喉贊」（Pitch Perfect）中「胖艾美」（Fat Amy）一角走紅，10日在Instagram首次公開她與女性時裝設計師阿格魯瑪（Ramona Agruma）的戀情，並放上兩人的自拍照，還稱對方是「迪士尼公主」。 昂納瑞接着於11日在刊登的網路專欄文章透露，雪梨晨驅報在瑞貝爾威爾森於Instagram發文前，早就知道她與阿格魯瑪的關係，早在9日給了瑞貝爾威爾森兩天時間要她對此事置評。 昂納瑞在他11日於雪梨晨驅報的專欄中寫道：「真是大錯特錯，瑞貝爾威爾森竟選擇隱瞞這件事，然後在10日一早在Instagram上發了『迪士尼公主』的新貼文。」

那篇文章在社群媒體上引爆眾怒，許多LGBTQIA+（同性戀、雙性戀、跨性別、疑性戀、雙性人及無性戀）倡議人士者和其他人指責，雪梨晨驅報迫使瑞貝爾威爾森出櫃。 雪梨晨驅報一開始否認向瑞貝爾威爾森施壓，其編輯席爾茲（Bevan Shields）堅稱，該報「只是提了問題」。

席爾茲寫道：「如果瑞貝爾威爾森的新伴侶是男性，我們也會問同樣的問題。」在此之前，瑞貝爾威爾森僅公開她和男性約會。 瑞貝爾威爾森12日首度對這樁爭議做出回應，當日她在推特（Twitter）上回應了一名批評雪梨晨驅報作法的記者。

瑞貝爾威爾森推文說：「這是一個很難受的情況，但要試着優雅地處理它。」 今天，雪梨晨驅報刪除了那篇網路文章，並發表了昂納瑞的道歉聲明。昂納瑞稱向瑞貝爾威爾森提問，「從來不是要威脅」她揭露性取向。 昂納瑞表示，他「真的很遺憾，讓瑞貝爾威爾森覺得那讓她很難受，那絕對不是我的意圖」。昂納瑞承認在該文上「我們的處理不當」。 這不是瑞貝爾威爾森首次與澳洲媒體發生爭執，2017年她因澳洲雜誌「婦女節」（Woman's Day）一系列聲稱她謊報姓名、年齡、童年的文章，獲得創紀錄的470萬澳元誹謗賠償。 但在該雜誌出版商上訴成功後，瑞貝爾威爾森可獲得的賠償金減至剩下60萬澳元。

© 2022 AFP