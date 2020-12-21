歐亞非增7國 禁英航班或旅客入境

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（法新社奧斯陸21日電） 英國出現COVID-19新病毒株後，挪威、丹麥、波蘭、俄羅斯、約旦和突尼西亞今天成為最新一批暫停英國航班的國家，瑞士也下令禁止英國旅客入境。

阿曼和科威特則宣布關閉邊界。

挪威和丹麥宣布，暫時禁止來自英國的航班降落，初步將實施48小時。

挪威衛生部長霍依（Bent Hoie）表示：「我們必須確保英國發現的變種病毒儘可能不散播到挪威。這就是為何我們現在要停飛來自英國的直飛航班，並對來自這個地區的旅客縮緊限制。」

挪威除了暫停航班，及對入境旅客實施隔離10天的原有措施，現在又新增規定，1月10日以前，來自英國的入境旅客都須接受病毒篩檢，並向當局登記。

此外，過去14天從英國抵達挪威的人，也須向地方當局通報，並接受病毒篩檢。

丹麥已證實出現9起新病毒株病例，但除了暫停航班，丹麥並未對來自英國的旅客宣布任何其他限制措施。

波蘭政府發言人穆勒（Piotr Muller）告訴記者，波蘭將自今天午夜起暫停來自英國的航班，直到宣布進一步通知為止；但波蘭不打算對經由陸路從歐洲聯盟（EU）其他國家入境的人士實施隔離措施。

俄羅斯今天宣布，將暫停來往英國的航班一周。政府頒布的命令表示，「由於疫情惡化」，自當地時間今天午夜（台灣時間22日5時）起「暫停來往英國的航班」。

除了英國，南非也出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒。瑞士政府今天下令，禁止來自這兩國的旅客入境，並回溯要求14日起從這兩國入境的所有旅客須接受隔離。

瑞士聯邦政府表示，這項措施旨在防止來自兩國的觀光客入境，並強調瑞士境內目前尚未發現變種病毒病例。瑞士原已與單日新增病例節節高升的困境奮戰。

中東國家約旦的官員表示，約旦今天起暫停來往英國的航班，至明年1月3日為止。

國營阿曼電視台（Oman TV）今天報導，阿曼將自22日凌晨1時起關閉陸海空邊界。報導指出，當局是在多國對新病毒株疫情採取措施後作出這項決定。

科威特政府聯絡辦公室在推特發表貼文說，科威特自今天晚間11時起至明年1月1日止將暫停所有商業航班，並關閉海陸邊界。

非洲國家突尼西亞的政府今天表示，因擔憂COVID-19新病毒株，已暫停與英國、澳洲和南非的所有空中交通。

© 2020 AFP