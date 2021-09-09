歐元區經濟及通膨升溫 歐洲央行降低每月購債速度

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社法蘭克福9日電） 鑒於歐洲經濟及通貨膨脹升溫，歐洲中央銀行（ECB）今天宣布降低每月大規模購債速度，朝縮減抗疫振興措施邁進一小步，同時尋求讓市場放心，在Delta變異株快速擴散陰影下央行會繼續支援。

歐洲央行管理委員會（governing council）今天一如預期，決議將超寬鬆貨幣政策維持不變。包括將基準利率維持在歷史低點，其中銀行業存放在央行資金為負利率；以及續行總額1兆8500億歐元的「疫情緊急債券收購計畫」（Pandemic Emergency Purchase Programme，PEPP）。

PEPP是歐洲央行緩和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情危機衝擊的主要政策工具，目的是讓歐元區信貸成本維持低落。央行官員今天並未改變計畫總購債規模，也未更動原定明年3月截止的期限。

不過，位於德國法蘭克福的歐洲央行在聲明中說：「管理委員會斷定，將PEPP凈收購資產的步調較前2季稍微降低，仍能夠維持有利的融資環境。」

歐洲央行自3月以來購債速度「明顯高於」年初，分析師指每月約有800億歐元；如今依照準確預測央行減速購債的分析師看法，第4季每月購債規模將降至600億至700億歐元。

歐洲央行今天還將疫情前已存在的「資產購買計畫」（Asset Purchase Programmes，APP）維持不變，目前每月收購的企業債和公債規模約200億歐元上下。

根據本周公布的數據，歐元區第2季經濟成長率為2.2%，超乎預期，拜各國放寬防疫限制之賜。

8月歐元區通貨膨脹率更衝上3%，來到10年新高，並明顯超出歐洲央行新訂的2%目標。原因包括疫情相關的一次性因素，以及半導體、塑膠和鋼鐵等材料全球短缺。

但另一方面，迅速擴散的Delta變異株疫情正為歐元區經濟復蘇投下陰影。歐洲央行今天在聲明中也強調，對於支持歐元區經濟保有「彈性」，也準備好「適當調整任何政策工具」。

© 2021 AFP