歐元區PMI攀至59.2 商業活動成長速度15年來最快

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（法新社布魯塞爾23日電） 今天出爐的一項外界關注的調查顯示，歐元區6月商業活動以15年來最快的速度成長，重啟的經濟釋放了疫情期間積壓的需求。

馬基特公司（IHS Markit）表示，疫苗接種的「進展快速」使歐元區重新啟動， 此外防疫限制措施減少到去年9月以來最低點，也形成進一步推力。

馬基特首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，「生活逐漸恢復常態的光明前景… 將信心推升至歷來高點，帶動較大支出並鼓勵聘僱人手」。

馬基特採購經理人指數（PMI index）已從5月的57.1躍增至6月59.2，遠高於50的榮枯分界。採購經理人指數可以看出製造業和服務業的趨勢。

馬基特表示，這樣的數據為第二和第三季大幅成長作好了準備，並終結去年秋冬封城造成的經濟二度衰退。

馬基特表示，這項爆炸性的成長創造本身的外溢效應（spillover effects），供應鏈面臨壓力，物價則反應需求的大幅攀升。

威廉森指出：「經濟上升的力道，無論是歐洲或全球，意味着企業正面臨欠工缺料的困境，難以滿足需求。」

「在這種情況下，企業定價能力將繼續增強，未來數月無可避免將使通膨面臨進一步的上升壓力。」

© 2021 AFP