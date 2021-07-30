歐元區Q2經濟成長率達2% 優於美中兩國

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（法新社布魯塞爾30日電） 根據今天公布的官方數據，歐元區第二季經濟強勁成長2%，勝過美國及中國同季經濟成長率1.6%及1.3%。反映出歐洲商家恢復營運，帶動經濟活動走出COVID-19疫情下的不景氣。

歐盟統計局（Eurostat）還公布，歐元區7月通貨膨脹率攀升至2.2%，超越歐洲中央銀行（ECB）所設定接近2%的目標。

歐元區一些第二季經濟成長率最突出的國家，也是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第一波疫情危機中受創最重的國家，例如義大利和西班牙。葡萄牙經濟也有4.9%的耀眼成長率。

荷商安智銀行（ING Bank）高級經濟學家科林（Bert Colijn）表示：「歐元區經濟表現持續宛如柴油引擎：啟動要花點時間，但一旦動力逐漸增強，速度不可低估。」

不過，歐元區最大經濟體德國第二季成長率1.5%，不如預期；但法國經濟經歷冬季一段停滯期後，再度出現穩健成長。

法國信用保險商裕利安宜（Euler Hermes）經濟學家奧茲俞（Selin Ozyurt）指出，以汽車製造業為火車頭的德國經濟「受到國際（供應）短缺衝擊要嚴重許多，因為德國明顯更加依賴來自東南亞、中國的進口供應」。

如今眾人目光放在這樣的成長動能是否持續。由於Delta變異病毒株疫情擴散，各國正在考慮是否再度祭出活動限令，恐怕會令經濟成長減速。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）

© 2021 AFP