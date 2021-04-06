歐冠對陣曼城在即 多特力掃哈朗德走人傳聞

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（法新社英國曼徹斯特5日電） 狀況不斷的德甲勁旅多特蒙德將於6日作客英超曼城，進行雙方歐冠8強賽第一輪賽事。多特近期戰績不佳，離下季歐冠賽場漸行漸遠，留不住前鋒新星哈朗德的傳聞也甚囂塵上。

多特3日於自家德甲聯賽主場1比2不敵法蘭克福，球隊執行長瓦茨科（Hans-Joachim Watzke）的不滿溢於言表。球隊後衛強恩（Emre Can）今天受訪時說：「高層確有動氣的理由，我們本該在場上奮力一搏，但老是未盡如人意。」

多特3日輸球後，與德甲老四法蘭克福的積分差已拉大到7分（德甲前4名可直接進歐冠會內賽），距離下季歐冠席位已漸行漸遠，很可能6年內首次沒法踢進歐冠。

強恩表示，多特能否振作全看選手錶現，6日作客曼城的首輪與14日回自家主場的第2輪，將是他們證明自己的機會。

強恩說：「我們可以、也定能表現更好，明天就是展現振作的好機會。」

多特陣中的英格蘭翼鋒桑丘（Jadon Sancho）腿傷留在德國治療，無法出征曼徹斯特，但外界焦點全擺在多特陣中的挪威籍前鋒新星哈朗德（Erling Braut Haaland）的動向上。

多特去年1月以2000萬歐元簽下哈朗德，他本季在32場比賽為多特攻入33球，據報多特準備端出1.8億歐元的肥約留人。

哈朗德的經紀人與父親先後會見西甲豪門巴塞隆納與皇家馬德里，讓哈朗德本季德甲結束後轉會的傳聞不斷；甚至曼城也對哈朗德感興趣，想找他來頂替今年7月約滿離隊的阿奎洛（Sergio Aguero）。

雖然哈朗德與多特合約是到2024年，但合約內有跳脫條款，2022年就能選擇走人。

瓦茨科已表明多特要不計代價全力留人，先前講過球隊除了留住哈朗德，沒有別的打算。

© 2021 AFP