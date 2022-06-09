歐冠杯決賽亂象損形象 巴黎警長承認維安失敗

（法新社巴黎9日電） 法國首都巴黎警察局長拉勒蒙今天承認，5月在巴黎舉行的歐洲足球冠軍聯賽（歐冠杯）決賽觀眾進場時發生混亂，是維安工作「失敗」，他並對於警方向球迷使用催淚瓦斯致歉。

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5月28日這場英格蘭利物浦（ Liverpool）與西班牙皇家馬德里（Real Madrid）爭冠的比賽，由巴黎主辦。但利物浦球迷進場時發生嚴重衝突亂象，引發外界質疑巴黎主辦2024夏季奧運賽的能力。

拉勒蒙今天在法國參議院相關調查委員會的聽證會上表示：「這顯然是失職，因為出現人們推擠和受到攻擊，因為國家的形象受損。」

拉勒蒙還說，對於他授權使用催淚瓦斯驅趕球迷，好讓他們在比賽開始前能離開球場，他感到「抱歉」；但拉勒蒙又說，當時球場出入口的壓力越來越大，「沒有其他方法」可緩和。

拉勒蒙並鼓勵買到假門票、或在球場外成為街頭犯罪受害者的利物浦與皇家馬德里球迷提告，「如此一來我們能找出犯罪方，並對他們追訴」。

至於法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）宣稱，當天球場失序以及比賽因此延後開始，是因為有3萬至4萬球迷想要無票進場或持假門票進場，拉勒蒙今天對於達馬南所提出引發爭議的人數，仍堅稱有理。

他說，這個人數的責任歸他，是他依據巴黎大眾運輸營運方提供的人數和現場員警「回報」所得出。「也許我給部長的人數有出錯。我從未宣稱數字絕對準確。」

不過拉勒蒙承認，當天球場出入口並沒有3萬至4萬人，但他仍堅持球場周圍有數萬球迷。

拉勒蒙的說法，引發利物浦球迷和數名英國高階政治人物憤怒。這些政治人物指控法國當局不公，試圖轉移對巴黎警方的指責。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2022 AFP