歐國杯冠軍戰PK輸義大利 英格蘭隊長：世上最糟感受

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（法新社倫敦11日法新電報導）2020歐洲國家杯（Euro 2020）足球賽冠軍戰今天登場，英格蘭在90分鐘正規賽與30分鐘延長賽後以1比1平手，最後在PK大戰2比3敗給義大利，英格蘭隊長凱恩形容是「世上最糟感受」。

英格蘭和義大利在正規賽與延長賽後仍以1比1不分上下，雙方進行PK大戰，英格蘭的凱恩（Harry Kane）和馬奎爾（Harry Maguire）是唯二射門破網的球員。

拉許福特（Marcus Rashford）、桑丘（Jadon Sancho）和沙卡（Bukayo Saka）都沒踢中，使得英格蘭錯失機會，無緣贏得自1966年世界盃（World Cup）以來首座大賽冠軍。義大利在PK大戰以3比2驚險勝出，繼1968年之後再捧一座歐國杯金杯。

英格蘭隊長凱恩告訴英國獨立電視台（ITV）：「PK輸球是世上最糟糕的感受。」

「任何人都可能沒踢中。PK大戰就是這樣。我們經歷了這一遭。全隊盡了一切努力，可惜今晚勝利不屬於我們。」

不過凱恩堅稱，英格蘭會從痛苦的敗仗中東山再起。

他說：「我們一起贏一起輸，我們會從中學習成長。全隊都將有所成長，這會讓我們在明年世界盃更有動力。」

© 2021 AFP