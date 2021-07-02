歐國杯瑞士盼再扮黑馬 比利時急待大將歸隊

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（法新社巴黎1日電） 因疫情順延至今夏的2020歐國杯足球賽（Euro 2020），8強賽2日起登場。前役爆冷淘汰法國的瑞士，盼對西班牙時再創大捷；比利時戰義大利，哈札德與德布勞內雙星的健康是關鍵。

瑞士6月28日於16強賽靠PK大戰擊敗2018世足冠軍法國，繼1954年世足賽後再次於重大國際賽事打進8強，2日在俄國聖彼得堡出戰另一強權西班牙，盼締造隊史新高峰。

但前役表現精採的瑞士隊長薩卡（Granit Xhaka），因小組賽最後一戰與16強賽各吞一張黃牌，對西班牙時不能上陣，將成隱憂。

西班牙挾前役延長賽踢進兩球5比3擊敗克羅埃西亞，加上小組賽最後一戰5比0血洗斯洛伐克的餘威前來，火力復蘇讓無敵艦隊兵鋒更盛。西班牙拿過1964、2008 與2012年歐國杯王座，3座歐國杯冠軍與德國並列最多，這回他們想締造4度歐國杯封王的空前紀錄。

雙方去年底曾於歐國聯（UEFA Nations League）兩度對決，瑞士當時讓西班牙吃足苦頭，尤其一場戲劇性的1比1言和之戰，瑞士門神索默（Yann Sommer）兩度擋下鬥牛士名將拉莫斯（Sergio Ramos）的12碼。此戰贏家6日將於4強賽對陣比利時與義大利的勝方。

2日另一場8強賽，由當今世界排名第一的比利時，出戰已締造隊史紀錄連31場不敗的義大利。兩隊本屆歐國杯都在資格賽10戰全勝，而義大利更勝一籌，連小組賽都3戰全勝。

比利時前役1比0擊敗C羅（Cristiano Ronaldo）所率的衛冕軍葡萄牙，但下半場卻因傷連續失去哈札德（Eden Hazard）與德布勞內（Kevin De Bruyne）兩員大將，若不能及時歸隊將非常不利。

另兩場8強賽是3日捷克對丹麥，以及英格蘭對烏克蘭，兩場比賽的勝方將在4強賽碰頭。前役2比0淘汰德國的英格蘭士氣大振，加上賽程相對有利，大有問鼎隊史首座歐國杯冠軍的機會。

© 2021 AFP