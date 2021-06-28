歐國杯英德宿敵對決 勝者幾可預約4強

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦27日電） 因疫情順延一年至今夏的2020歐國杯足球賽（Euro 2020），29日的16強賽將由德國對上宿敵英格蘭，拜賽程安排之賜，幾可篤定誰贏就能預約4強門票。

英德間的勝隊，8強賽時將對上陣瑞典與烏克蘭的勝方。英格蘭與德國目前都沒嘗過歐國杯王座滋味，但因德國正處青黃不接的換血期，英格蘭已表示，有信心在主場溫布利（Wembley）的4.5萬家鄉父老面前擊敗德國。

法新社認為這場英德大戰有幾個看點，一是看英格蘭的史東斯（John Stones）能否從德國的哈斐茨（Kai Havertz）討回公道。英超切爾西日前在歐冠決賽擊敗曼城，進球的正是突破曼城後衛史東斯的哈斐茨，如今仇人相見分外眼紅。

二是看英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）對上德國後場大將呂迪格（Antonio Ruediger）。

凱恩在英超熱刺對上呂迪格的切爾西時，兩軍6場英超對戰里，凱恩只在首戰攻入一球，只後再沒能攻破呂迪格串連的後防，這次歐國杯小組賽3場比賽，凱恩依舊疲軟，兩人間的矛盾對決是一看點。

兩軍門神也是一個對戰話題。德國隊長諾伊爾（Manuel Neuer）5度獲選世界最佳門將，但在2016年歐國杯後走下坡，一度傷病纏身。本屆歐國杯3場小組賽，諾伊爾被攻破5球，過往滴水不露的防守功力大不如前。

英格蘭門將皮克福（Jordan Pickford）是2018年世界盃英軍得以殺入4強的英雄之一，但之後他在英超所效力的艾佛頓出過好幾次紕漏，但英軍主帥邵斯蓋特依舊對他有信心，歐國杯3場小組賽時，皮克福也以一球未失作為回報。

© 2021 AFP