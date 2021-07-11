歐國杯觀戰熱烈 群聚恐令疫情升溫

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（法新社倫敦11日電） 2020歐洲國家杯足球賽今晚（台北時間12日凌晨3時）將由英格蘭與義大利在倫敦爭冠，英國當局警告民眾不要群聚，憂心在全世界各地肆虐的Delta變異株會讓疫情升溫。

最先在印度發現的Delta變異株迫使許多國家下令重新封城，同時加緊速度施打疫苗，希望經濟恢復常軌。

2020年歐國杯（Euro 2020）因為疫情一度延期，決賽今天將由英格蘭和義大利在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）對決，將有6萬5000名球迷到場觀賽，是疫情爆發以來，英國足球場最大的觀賽規模。

英國當局尤其關切英格蘭各地球迷區和酒吧將會擠滿人群，觀看英格蘭隊在超過半世紀以來首次踢進的歐國杯大賽決賽。

倫敦都會區警察局副局長泰勒（Laurence Taylor）昨天呼籲民眾保持社交距離，他表示：「倫敦依舊有公共衛生危機。」

英國首相強生（Boris Johnson）先前暗示想在19日全面解封，但英國的確診率卻在Delta變異株肆虐下節節攀升。

強生政府認為，由於英國有超過85%成人已經接種至少第一劑疫苗，感染和住院及死亡率已經不再相關。

不過，許多科學家對於完全解禁依舊感到不妥，包括解除社交距離，以及搭乘大眾運輸工具和在室內不再必須依法配戴口罩。

公衛專家憂心在Delta變異株影響下，歐國杯賽事恐怕已經成為超級傳播者，尤其是在英國和俄羅斯。

丹麥、芬蘭和蘇格蘭都已經傳出球迷前往歐國杯賽事後染疫。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP