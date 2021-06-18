歐國杯 比利時荷蘭雙雙晉級16強

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（法新社巴黎17日電） 因疫情順延一年至今夏的2020歐國杯足球賽（Euro 2020），B組比利時今天靠德布勞內（Kevin De Bruyne）踢進致勝球，2比1擊敗地主丹麥晉級16強；C組荷蘭今天也晉級。

哥本哈根今天全場丹麥地主球迷為12日在首戰對芬蘭時心臟驟停的中場球星艾利克森（Christian Eriksen）祈福，場面感人；29歲的艾利克森植入心臟去顫器仍在醫院療養。

德布勞內先是第54分鐘助攻給隊友破門扳平比數，第70分鐘又踢進致勝球，贏球後他也很有風度地不願慶賀，以免傷地主球迷的心。

他告訴比利時法語廣播電視台（RTBF）：「我們是可以開心，但有鑒先前發生的事，我們知道這場作客丹麥的比賽不好打，也不應太過張揚。」

丹麥球迷揮別5天前敗給芬蘭且艾利克森病倒之痛，且彷佛想喊給在不到1英里外醫院的艾利克森聽，全場高聲助威，丹麥也在第2分鐘就由鮑爾森（Yussuf Poulsen）將球送入球門底角先馳得點，還成為歐國杯史上第2快進球紀錄，可惜仍無緣贏球，瀕臨被淘汰。

C組方面，在阿姆斯特丹主場作戰的荷蘭2比0擊敗奧地利，揮別過去7年無緣打入重大賽會的陰霾，殺入16強賽。

在13日以3比2擊敗烏克蘭一役踢入致勝球的鄧佛里斯（Denzel Dumfries）今天再扮英雄，第11分鐘製造奧地利隊長阿拉巴（David Alaba）犯規，讓隊友罰進12碼，第67分鐘自己破門，宣告奧軍死刑。

荷蘭贏球後暫居C組之首篤定晉級，同為1勝1敗的烏克蘭與奧地利將於21日決一死戰爭取第2張晉級門票；新兵北馬其頓今天1比2敗給烏克蘭後確定遭淘汰。

© 2021 AFP