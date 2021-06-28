歐國杯16強 比利時淘汰葡萄牙荷蘭不敵捷克

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（法新社巴黎27日電） 2020歐國杯16強賽今天進行比利時強碰葡萄牙以及荷蘭交手捷克兩場比賽，比利時靠着哈札德踢進全場唯一進球淘汰衛冕冠軍，荷蘭則因吃下紅牌10人應戰，0比2敗北。

比葡兩強今天在西班牙塞維亞（Seville）交手，陣中擁有大將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的葡萄牙希望捍衛5年前在巴黎贏得的冠軍，但哈札德（Thorgan Hazard）在上半場結束前不久進球之後，葡萄牙多次嘗試卻始終無法攻破球門，最終0比1落敗，衛冕夢碎。

這場衛冕軍與世界排名第一隊伍之戰備受球迷期待，儘管結果不盡如人意，但比利時可不在乎，因為順利晉級2020歐洲國家杯（Euro 2020）8強的是他們。接下來比利時將移師德國慕尼黑，迎接7月2日與義大利的另一場硬仗。

效力德國甲級聯賽多特蒙德（Borussia Dortmund）的翼鋒哈札德賽後表示：「我只是碰碰運氣。那並不容易，但要一路過關斬將，有時就得吃點苦頭。」

比利時教頭馬蒂內茲（Roberto Martinez）則盛讚子弟兵心理素質堅強，他說，這凸顯比利時不僅善於攻擊，也能防守、挺過難關。

「這不僅僅代表我們有多棒，也能看出我們面對交出最好表現的葡萄牙，怎麼做出調整：他們做足了可以贏球的一切功夫，所以才會是現在的歐洲冠軍，他們知道怎麼在可以做出傷害時好好把握。」

「但我認為，我們專註力十足，守得也真的很好。我們上半場踢得真的很棒，掌控局面，還有一顆非常棒的進球。」

遭淘汰的葡萄牙賽後氣氛低迷，總教練桑托斯（Fernando Santos）說，「有球員哭了」，「我們真的非常難過，因為球員們都儘力了」。

這或許也是36歲的C羅最後一次參加歐國杯。

另一場在匈牙利首都布達佩斯進行的荷蘭對捷克之戰，則由霍爾斯（Tomas Holes）與希克（Patrik Schick）雙雙進球的捷克2比0勝出。

兩隊上半場勢均力敵，沒想到下半場風雲變色。

52分鐘左右，教頭波爾（Frank de Boer）領軍的荷蘭靠着馬倫（Donyell Malen）單刀直入，正準備起腳射門時，捷克門將華歷克（Tomas Vaclik）早一步將球擋下。

沒多久後的第55分鐘，荷蘭中後衛德里赫特（Matthijs de Ligt）在希克的壓迫下滑倒，為了不讓希克控制到球，德里赫特一時情急，竟用左手把球拍走。這球經影像助理裁判技術（Video Assistant Referees, VAR）判定後確定手球，德里赫特紅牌出場。

失去德里赫特的荷蘭馬上嘗到苦果，捷克展開一波波攻勢，先靠着霍爾斯在68分鐘先馳得點；終場前10分鐘，希克再進一球。

靠着這兩球，世界排名40的捷克爆冷淘汰強敵荷蘭，挺進7月3日在亞塞拜然首都巴庫（Baku）與丹麥的8強賽。

希克賽後表示：「我們或許不是像荷蘭選手那樣的大球星，但我們有堅強的團隊精神，那就是我們不一樣的地方。」

丹麥與義大利稍早已挺進8強，丹麥靠着昨天4比0大勝威爾斯晉級，義大利接着也以2比1力克奧地利搶得門票。

© 2021 AFP