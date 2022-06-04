歐國聯丹麥科內柳斯獨中兩元 逆轉氣走法國

（法新社巴黎3日電） 丹麥隊今天在歐洲足總歐國聯（UEFA Nations League）作客巴黎，靠替補的科內柳斯（Andreas Cornelius）梅開二度，終場2比1逆轉擊敗法軍，也讓法國隊本澤馬（Karim Benzema）的漂亮破門淪白工。

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本澤馬下半場第51分鐘的漂亮勁射破網讓衛冕世足冠軍法國先馳得點，但效力土超特拉部宗體育（Trabzonspor）的科內柳斯先在第68分鐘扳平，第88分鐘再進球斷了法國的求勝意志。

法國今晚賠了夫人又折兵，不但輸球，兩員大將姆巴佩（Kylian Mbappe）、瓦拉內（Raphael Varane）還傷退。

法國國家體育場（Stade de France）今晚湧進7萬5838名觀眾，包含1400名丹麥球迷，但開賽前氣氛平和，與6天前的全武行大相逕庭；6天前歐冠決賽皇馬與利物浦在法國國家體育場對決，當時因嚴重的組織性問題導致球迷沒法進場引發騷亂，警方還得動用催淚瓦斯。

受新冠疫情之累，這場比賽是法國足球國家隊2019年11月以來首次能在觀眾不受限情況下於法國國家體育場出賽。

© 2022 AFP