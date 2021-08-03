歐巴馬開生日趴未違防疫指引 共和黨仍批評

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（法新社華盛頓2日電） 美國民主黨籍前總統歐巴馬即將舉辦慶祝60歲生日的派對，雖然他規畫遵守一切現行衛生指引，仍遭猛烈抨擊，主要是共和黨陣營責怪他在國內COVID-19病例激增時舉辦大型派對。

歐巴馬的生日在8月4日。美國媒體報導，不具名消息人士透露，派對預定周末在高檔的瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）舉行，將完全遵守美國疾病管制暨預防中心（CDC）的指引。

瑪莎葡萄園島位於麻薩諸塞州外海，是知名夏季度假勝地，島上人口不到2萬，許多富人在此置產。

消息人士說，所有賓客都必須接種COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫苗，並接受篩檢呈陰性反應。

這場派對將在戶外舉行，現場配有一名「COVID協調員」，但還不知道其確切工作內容。

此外，美國疾管中心今天表示，瑪莎葡萄園島通報的傳染狀況並不嚴重，還不到需要遵守衛生機關新建議的程度，也就是即使接種了疫苗，在室內也應戴口罩。

但忠誠力挺共和黨籍前總統川普的聯邦眾議員喬登（Jim Jordan）在推特發文表示，「如果是川普生日」，民主黨人大概會說「怎會有人這麼莽撞？」或「他們這是在殺人」。

共和黨全國委員會（Republican National Committee）主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）問道：「有錢自由派名流出席的派對就是特例嗎？」

共和黨籍眾議員古登（Lance Gooden）也推文說：「歐巴馬周六要開700人的大型生日派對。民主黨人會要求他讓所有賓客戴口罩嗎？」

川普政府過去因在白宮和政府部會舉辦不強制戴口罩的活動或選舉造勢大會，多次成為媒體報導焦點，當時美國疫情處於高峰，疫苗也尚未普及。

尤其川普提名巴瑞特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官的儀式，事後被疑為「超級傳播者大會」，包括川普自己在內的十多人都在出席後染疫。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天說，歐巴馬不遺餘力提倡接種疫苗，也積極呼籲大眾遵守公衛專家的指引，想必他也會身體力行。

現任總統拜登曾是歐巴馬在位時的副手，預料不會出席這場派對。

© 2021 AFP