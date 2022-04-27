歐拉迪波與阿德巴約合拿43分 熱火季後賽淘汰老鷹

（法新社邁阿密26日電） 歐拉迪波與阿德巴約今天聯手攻下43分，幫助熱火97比94勝出，並以系列賽4比1的成績淘汰老鷹，順利晉級季後賽次輪。

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美國職籃NBA東區頭號種子邁阿密熱火，帶着季後賽首輪3比1「聽牌」優勢，在今天於主場迎戰第8種子亞特蘭大老鷹。熱火的巴特勒（Jimmy Butler）因為右膝發炎，今天的第5戰無法上陣，先前因為左腿傷勢缺陣的勞瑞（Kyle Lowry），此役也仍高掛免戰牌，一次少了兩員大將，成為熱火一大利空。

這場比賽開打後，戰況呈現膠着，首節雙方5度平手，老鷹靠楊恩（Trae Young）的兩罰俱中，以22比21領先。

次節剩下不到5分鐘，落後3分的熱火，在斯特魯斯（Max Strus）獨得10分的帶領下，拉出14比0的猛攻，反以53比40領先達兩位數，在他單節砍進12分的情況下，熱火半場打完後，以54比42領先。

下半場開打後，老鷹打出8比0開局，將落後差距縮小到4分，但熱火回敬一波11比2攻勢，再把分差拉開到兩位數，並在阿德巴約（Bam Adebayo）單節8分的帶領下，在3節打完後，以75比64領先老鷹。

末節老鷹打出12比4開局，將落後縮小到剩下3分，但熱火連拿5分穩住陣腳。之後老鷹以一波7比0攻勢，將分差拉近到剩下2分，此時熱火的阿德巴約一記灌籃讓熱火將分差拉開到4分，最終熱火以3分優勢驚險獲勝。

歐拉迪波（Victor Oladipo）今天攻下熱火全隊最高23分，阿德巴約有20分、11籃板的「雙十」表現，赫洛（Tyler Herro）、斯特魯斯分別攻下16分、15分，替補的馬丁（Caleb Martin）則有10分進帳。

老鷹的韓特（De'Andre Hunter）轟下全場最高35分，赫爾特（Kevin Huerter）和從板凳出發的賈里納里（Danilo Gallinari）都攻下12分，楊恩雖有11分進帳，但三分球5投盡墨，整場比賽12次出手僅命中2球，他的低迷表現成為球隊慘遭淘汰的一大關鍵。

熱火今天獲勝，以4比1晉級季後賽次輪，接下來將面對的是第4種子費城76人與第5種子多倫多暴龍系列賽的勝方，目前76人以3比2領先暴龍。

© 2022 AFP