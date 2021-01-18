歐洲之星瀕臨倒閉 英國商界疾呼政府伸援

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（法新社倫敦17日電） 英國商界領袖今天呼籲政府援救「歐洲之星」（Eurostar）高速列車，因為邊界為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新病毒株而關閉之後，該公司瀕臨倒閉。

直到最近，連結布魯塞爾、巴黎和倫敦的「歐洲之星」都是歐洲高鐵旅遊的代名詞，但近來受到疫情影響，歐洲之星在法國巴黎、英國倫敦和比利時布魯塞爾的專屬月台冷冷清清，安靜地讓人毛骨悚然。

現在歐洲之星往返巴黎倫敦列車每天僅剩一班，與疫情前每天巔峰時刻一小時出車兩班有着天壤之別。

根據彭博（Bloomberg News）看到的信函，商業遊說組織「倫敦優先」（London First）致函財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）說，必須「迅速採取行動」，才能捍衛歐洲之星的未來。

這封由25位業界主管和學者聯名的公函警告財政部和運輸部，別讓歐洲之星「成為援助的漏網之魚」。

歐洲之星大部分由法國國家鐵路（SNCF）持有，上周該公司發布報告指出，今年的運輸服務量比前一年銳減85%。歐洲之星乘客部門SNCF Voyageurs主管法尼歇（Christophe Fanichet）表示：「公司岌岌可危，甚至可以說處於生死關頭。」

英法旅行限制依舊嚴格，法國要求英國入境者隔離7天，並在隔離結束後接受采檢，英國也實施了新的隔離措施。

© 2021 AFP