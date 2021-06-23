歐洲刑警組織：暴力極端分子藉COVID-19疫情分化社會

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（法新社海牙22日電） 歐洲刑警組織（Europol）今天提出報告示警，稱暴力極端分子正濫用2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情來分化社會、散布仇恨宣傳，並加劇民眾對公共機構的不信任。

歐洲刑警組織指出，COVID-19疫情去年初席捲全世界迄今，「無法容忍政治對手的程度已明顯增加，同時，施加言語及肢體暴力的人也與日俱增」。

總部位於荷蘭海牙的歐洲刑警組織表示，右翼極端主義興起特別值得關注，並指出比利時發生至少一起與反對政府防疫措施有關的右翼極端分子攻擊未遂事件。

這份長達109頁的「恐怖主義情勢及趨勢報告」（Terrorism Situation and Trend Report）指出，另一起事件則是一名捷克國民揚言政府若不重新開放餐廳和酒吧，將開車衝撞群眾，後來遭到逮捕。

歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）表示，這份報告顯示「在COVID-19疫情流行的那一年，網路激進化的風險已與日俱增，對於右翼恐怖主義而言尤是」。

法新社報導，一名疑似具有右翼思想的槍手去年2月分別在德國法蘭克福附近的哈瑙（Hanau）一間水煙館和一間咖啡館槍殺9人，在這類攻擊事件中堪稱最為嚴重的一起。

歐洲刑警組織補充表示，歐洲共發生57起成功、未遂和失敗的恐怖攻擊，共造成21人喪命。

© 2021 AFP