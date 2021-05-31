歐洲國家競相對抗變異病毒 法國開放所有成人施打疫苗

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（法新社巴黎31日電） 歐洲國家正競相防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異病毒引發另一波感染，法國今天開放所有成人施打疫苗，德國也將在一周後跟進。

法新社報導，法國當局迄今優先施打疫苗對象包括50歲以上民眾、從事「優先職業」人士或有潛在疾病的年輕成人。

但從今天開始，所有法國成人都可接種疫苗，無論哪個年齡族群，且無需證明既有醫療問題。只要年滿18 歲以上，準備耐心等待，即可接種疫苗。

法國政府最高疫苗顧問費雪（Alain Fischer）今天表示：「我完全確信，我們將看到許多民眾接種疫苗。」他並指出，接種疫苗是「恢復日益正常生活」的關鍵。

今年一月，法國緩慢展開疫苗接種計畫，是施打進度落後的歐洲國家之一，法國當前目標是縮短與英國、德國及其他鄰國間的差距。

法國迄今有2540萬民眾接種首劑疫苗，約佔人口的38%，近半的成人已接種。已有近1200萬民眾施打獲得完全保護力所需的兩劑疫苗。

英國則在疫苗施打方面領先歐洲，已為近3500萬民眾施打首劑疫苗，超過人口半數。逾1600萬民眾已施打第二劑。

歐洲聯盟人口最多國家德國則有逾4900萬人已接種一劑疫苗，約佔人口42%。德國6月7日開始為16歲以上民眾接種後，人數可望迅速增加。

© 2021 AFP