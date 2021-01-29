歐洲多人施打輝瑞疫苗後死亡 歐盟：兩者無關

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（法新社海牙29日電） 歐洲聯盟藥品管理局今天表示，根據疫苗施打的初步資料，注射輝瑞大藥廠（Pfizer）及夥伴BioNTech研發的新型冠狀病毒疫苗，與事後死亡並無因果關係，輝瑞疫苗也沒有新的副作用。

總部設在荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）的歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）指出，管理局在了解一些長者等人的死亡案例後「認定，資料並未顯死亡與接種Comirnaty（輝瑞疫苗）有關，因此這些案例並未引發安全疑慮」。

這是歐盟去年12月啟動疫苗接種行動以來，首次更新安全資料。

歐盟藥品管理局表示，相關資料「符合這支疫苗已為人所知的安全性，並未發現新的副作用」；偶爾傳出的嚴重過敏反應，並未超出已知的副作用範圍。

歐盟藥品管理局說：「Comirnaty預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的好處，依然大過任何風險，因此疫苗使用建議不變。」

到目前為止，歐盟藥品管理局已核准兩種疫苗，包括輝瑞疫苗和美國生技公司莫德納（Moderna）的疫苗。

歐盟藥品管理局今天稍晚很可能會決定，是否核准第三種疫苗，也就是英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的產品。

挪威、丹麥、芬蘭、冰島、瑞典等國都通報有人在接種輝瑞疫苗後死亡，但也一直無法確定這跟疫苗有直接關聯。其中挪威有33名年長者在接種第一劑後死亡。

挪威政府本月稍早表示，尚未確定接種疫苗和死亡的關聯性，但建議醫師施打疫苗前，應考慮體弱人士的整體健康狀況。

© 2021 AFP