歐洲多國部分停用AZ疫苗 法衛生部長：沒必要喊卡

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社海牙11日電） 歐洲多國暫時停用英國藥廠阿斯特捷利康COVID-19疫苗，因為有人接種後出現血栓案例，促使歐盟藥品管理局緊急發出聲明打消大眾疑慮，稱目前尚無已知的相關健康風險。

英國稱AZ疫苗「安全有效」；法國衛生部長維宏（Olivier Veran）也說「沒有必要」停用。

丹麥、挪威及冰島今天稍早宣布暫時停用阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，擔憂可能與出現血栓案例有關。

與此同時，義大利和奧地利為預防起見，也已停用部分批次的AZ疫苗。奧地利8日宣布，已暫停使用一批AZ疫苗，因為國內1名49歲護理師在接種後數日死於「嚴重凝血問題」。

歐盟藥品管理局（EMA）今天說：「目前沒有跡象顯示是接種造成這些情況，這些情況並未列為這支疫苗的副作用。」

歐盟藥品管理局還說：「這支疫苗目前仍是利大於弊，在持續調查血栓事件案例的同時，還是可以繼續施打這支疫苗。」

阿斯特捷利康公司表示，疫苗藥劑安全性經過臨床試驗廣泛研究。發言人說：「主管機關對批准任何新藥都有明確且嚴格的效力與安全標準。」

全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）表示，將等待世界衛生組織（WHO）置評。

© 2021 AFP