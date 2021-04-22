歐洲央行維持史上最低利率 購債速度不變

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（法新社法蘭克福22日電） 歐洲中央銀行（ECB）今天將政策利率維持在史上最低點，並維持現有大規模收購債券的緊急抗疫振興措施規模，以協助衰弱的歐洲經濟體克服COVID-19疫情危機帶來的巨大衝擊。

歐洲央行決議將主要再融資操作利率維持在0%，邊際放款機制利率維持在0.25%，存款機制利率維持在-0.5%。最後一項代表銀行業若存放過多現金在歐洲央行，將須支付利息。

歐洲央行還決議，既有預定實施至明年3月的1兆8500億歐元（約新台幣63兆元）疫情緊急債券收購計畫（PEPP），也維持不變。數個歐洲大國正面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增染疫人數躍增，可能造成歐元區經濟復蘇更慢。

3月債券市場出現殖利率攀升後，歐洲央行當時承諾會「顯着」加快疫情緊急購債速度，成功安撫市場不安。但央行官員如今決定，購債步伐將繼續維持已加快的速度。歐洲央行3月平均單周購債170億歐元，相較1和2月約為120億歐元。

不過，歐洲央行管理委員會（ECB Governing Council）今天也強調，若情勢發展有其必要性，他們也準備好「將所有手上工具做適當調整」。

歐洲央行所採取的措施，包括提供銀行超低利貸款，目的是要將包含19國的歐元區借貸成本壓低，以鼓勵區域內的支出和投資活動，進而帶動經濟成長和通貨膨脹。

© 2021 AFP