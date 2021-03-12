歐洲數國因血栓疑慮停打 泰國暫緩接種AZ疫苗

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（法新社曼谷12日電） 歐洲多國暫停施打英國藥廠阿斯特捷利康的COVID-19疫苗，因為有人接種後出現血栓案例。泰國總理帕拉育原定今晨接種疫苗的計畫因此喊卡，公共衛生部宣布暫緩AZ疫苗接種計畫。

泰國原定今天開始施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學（Oxford）共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，帕拉育本來將拍攝注射第一劑的過程。

但到了早上8時30分，大家卻不見表情嚴肅的帕拉育身影，疫苗施打活動突然取消，泰國衛生官員之後召開記者會。

泰國COVID-19疫苗委員會顧問皮雅薩柯（Piyasakol Sakolsatayadorn）在記者會上說：「讓泰國人施打的疫苗必須是安全的，我們無需急就章。」

他說：「雖然阿斯特捷利康疫苗的品質很好，有些國家要求延後施打，我們也宣布暫緩。」

丹麥、挪威與冰島前一天停用AZ疫苗。奧地利7日暫停使用一批AZ疫苗，因為國內一名49歲的護理師在接種一劑COVID-19疫苗的數天後死於「嚴重凝血問題」。

不過，目前尚無法確定施打AZ疫苗會引發血栓的關係，丹麥強調此舉只是預防措施，將更仔細地評估相關風險。

© 2021 AFP