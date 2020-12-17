歐洲法院支持未致昏不得屠宰 穆斯林猶太團體抨擊

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（法新社布魯塞爾17日電） 歐洲法院今天判決，歐洲聯盟（EU）境內當局得以下令動物遭到屠宰前必須致昏。這起判決引發穆斯林和猶太團體警告有損他們的宗教自由。

歐洲法院（European Court of Justice）基於尊重動物權，支持比利時法蘭德斯（Flanders）大區政府實施的牲口未經致昏禁止屠宰規定。

判決寫道：「法院結論認為，這道命令內含的措施，能夠在動物福利的重要性及猶太和穆斯林教徒展現信仰的自由之間，取得公正平衡。」

法蘭德斯大區政府頒布命令，禁止屠宰場未經致昏屠宰牲口，命令於去年生效。儘管當時下令的理由是「減少動物受苦」，但外界普遍認為，這項措施是針對穆斯林的清真（halal）傳統，實際上也造成猶太教的潔食（kosher）儀式被禁。

動物維權人士一再要求實施這類禁令，以防止動物經潔食或清真儀式屠宰。這兩種儀式都必須在牲口有意識時割喉宰殺。

猶太和穆斯林團體堅稱，這道命令是攻擊他們的傳統和宗教儀式，他們要求歐州法院把宗教自由置於優先地位。

比利時猶太組織聯盟（Belgian Federation of Jewish Organisations）抨擊今天的判決未尊重少數族群權利，是「否定民主」。

聯盟主席貝尼茲里（Yohan Benizri）表示：「我們會繼續奮戰，在窮盡我們所有法律補救途徑前，我們不會認輸；而現在也還未到窮盡之時。」

歐洲猶太協會（European Jewish Association）主席馬戈林拉比（Rabbi Menachem Margolin）也說，這項判決代表「歐洲猶太族群悲傷的一天」。

他透過聲明表示：「這對歐洲猶太族群釋出一個如此恐怖訊息：你們和你們的信奉方式在這裡不受歡迎。這基本上是否定我們身為歐洲公民的權利。」

© 2020 AFP