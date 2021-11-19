歐洲疫情再起 歐盟藥管局：須縮小疫苗接種差距

（法新社海牙18日電） 歐洲大陸再掀新一波疫情，若干國家新增病例創新高。歐盟藥品管理局今天表示，歐洲必須縮小疫苗接種差距，以遏止COVID-19疫情大幅加劇，未施打疫苗者拉高了住院率。

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法新社報導，歐盟藥品管理局（EMA）疫苗策略部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）在記者會上說：「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數已過多，包括重症、住院或入住加護病房的人數，尤其是未接種疫苗者的病例數。」

他說，有些歐洲國家的接種率依舊「低到令人無法接受」，許多人口沒有防護力，包括50歲以上有風險的族群。

他說：「我們不應忘記，我們應該縮小這個差距，以確保儘可能最多的民眾會接種疫苗。」

但卡瓦列里警告，「眾所周知，沒有任何疫苗百分之百有效」，因此各國應採取其他措施，以防病毒在有風險的冬季傳播。

隨著兒童確診病例激增，歐盟藥管局表示，該局可望下周就決定，是否批准為5到11歲兒童施打美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合力研發的疫苗。

卡瓦列里說，「考量到許多會員國的情況嚴重」，總部設於荷蘭阿姆斯特丹的歐盟藥管局也將自明天起，審核輝瑞的抗COVID-19新藥。

至於默沙東集團（Merck & Co.）研發的治療藥物可能會在年底獲得批准使用。

© 2021 AFP