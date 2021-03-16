歐洲疫情嚴峻 逾90萬人染疫致死

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（法新社巴黎16日電） 法新社統計各國官方公布的數據顯示，歐洲各國因罹患2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而致死的人數在今天累計超過90萬。

截至格林威治標準時間8時45分（台北時間下午4時45分），包括俄羅斯與土耳其在內的歐洲52個國家與地區，自2019年12月疫情由中國爆發至今，累計死亡人數達90萬185人，累計確診病例達4008萬3433例。

歐洲是全球染疫死亡人數最多的地區，其次是拉丁美洲與加勒比海地區的72萬1581人，加拿大與美國的55 萬8110人，以及亞洲的26萬3250人。

上周歐洲平均每日3000人染疫致死，比之前一周減少2.3%。

自去年11月起，歐洲的每日新增死亡人數常超過4000，今年元月底並創下5700人的駭人新高，但過去一個月來，歐洲的每日新增死亡病例都低於4000。

歐洲自疫情爆發以來的累計確診病例於15日超過4000萬。

英國是歐洲地區疫情最嚴重國家，累計12萬5580人染疫致死，確診病例423萬3527例，其次是義大利10萬2499人死亡，323萬8394例確診，俄羅斯9萬2937人死亡，440萬9438例確診，法國9萬788人死亡，407萬8133例確診，德國7萬3656人死亡，258萬1329例確診。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

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