歐洲疫情復燃 德國新冠病故破十萬

（法新社法蘭克福25日電） 隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特・科赫研究所宣布，自COVID-19疫情大流行以來，德國染疫病故今天突破10萬人。

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公衛機構羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）的數據顯示歐洲最大經濟體德國正陷入新一波疫情爆發，過去24小時351人確診病故創單日新高，也讓德國累計染疫病故人數達10萬119人。

隨確診與染疫病故飆新高與一些地方的加護病床額滿，德國的疫情危機讓今天宣布達成組閣協議、將於12月上路的社民黨、綠黨、自由民主黨三黨執政聯盟很快就要處理棘手難題。

德國加護與急診醫學跨科學會會長馬克斯（Gernot Marx）表示，一些醫院已然「嚴重超出負荷」，導致必須把確診患者轉診國外。

德國上周宣布更嚴的防疫限制，包括要求民眾搭乘大眾運輸工具與上班時，須出示已接種、已痊癒或近期病毒篩檢陰性證明。一些疫情復燃最嚴重地區的防疫更嚴甚至重新封城。

疫情復燃已嚴重到德國國內為應否比照鄰國奧地利採取所有公民一律強制接種，展開激辯。

即將出任新總理的蕭茲（Olaf Scholz）已表態支持強制接種，還說新政府會挹注10億歐元作為一線醫護的獎金。

德國第4波COVID-19疫情來勢洶洶，部分人歸咎於德國相對偏低的疫苗接種率；德國人口69%完整接種，確實不如像法國等歐洲國家的75%。

© 2021 AFP