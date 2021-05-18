歐洲疫情趨緩 亞洲卻升溫

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（法新社倫敦17日電） 歐洲英國今天放寬防疫限制後，出現民眾擁抱摯愛、湧入酒吧及體育館等其他室內場所的景象，但亞洲多國卻因本土疫情升溫而面臨新的困境。

由於美、英等國迅速推展疫苗施打作業，如今終於能逐漸放寬嚴格防疫措施。然而新的變異病毒迫使亞洲多國關閉學校、祭出旅行禁令，凸顯疫情持續威脅全球。

全球已知感染人數現已超過1億6300萬人，新變異病毒擴散導致抗疫行動更加複雜，各國政府正加強施打疫苗，而德國最近也已表示準備在6月開放所有成人接種。

其他國家政府推動放寬限制措施。例如在法國，巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris）宣布會在6月17日重新開放。不過有關當局呼籲民眾仍要保持警戒，並警告在新變異病毒擴散情況下，可能會重新實施限制措施。

新型冠狀病毒疫情已奪走全球330多萬條人命，印度是疫情重災區之一，每天至少約有4000人病故。

根據世界衛生組織（WHO）說法，導致印度疫情大爆發的變異病毒已蔓延到至少44個國家。

這些國家包括新加坡，當地病例持續增加，促使政府加強防疫限制，包括關閉學校。一名攤位老闆說：「很多人在過去幾個月都把平靜穩定視為理所當然，而這是一記警鐘。」

台灣去年受疫情影響相對小，但近來因本土病例升高，台北市和新北市高中以下從18日起停課。台灣也禁止未持居留證的外籍人士入境，以及暫停旅客來台轉機，實施至6月18日止。

© 2021 AFP