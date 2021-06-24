歐洲疾管中心：Delta變種恐占歐盟新增染疫病例90%

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（法新社斯德哥爾摩23日電） 歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天表示，最早在印度發現的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）Delta變異病毒株，在未來數月可能將佔歐盟新增病例90%。

歐洲疾管中心主任艾孟（Andrea Ammon）在聲明中說：「Delta病毒很可能在夏季廣泛傳播，尤其是針對未列入優先接種疫苗群體的年輕人。」

她還表示，Delta的傳染力比其他正在傳播的變種病毒更強，專家評估，到了8月底，在歐盟傳播的所有SARS-CoV-2病毒中，Delta將佔90%。

世界衛生組織（WHO）目前列有4種「高關注變異株」（VOC），分別是最早在英國發現的Alpha；最早在南非發現的Beta；最早在巴西發現的Gamma；最早出現於印度的Delta。

歐洲疾管中心估計，Delta變種病毒傳染力比Alpha強40%到60%。Alpha現為歐盟主要流行的變種病毒。

要阻止病毒擴散、減緩對健康的衝擊，歐洲疾管中心表示，重要的是迅速推行疫苗接種。根據疾管中心數據，目前歐盟還有約30%的80歲以上群體和40%左右的60歲以上群體尚未完整接種疫苗。

© 2021 AFP