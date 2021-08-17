歐洲織女星火箭發射升空 送地球觀測衛星入軌道

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（法新社法屬圭亞那庫魯16日電） 一枚歐洲織女星（Vega）運載火箭今晚搭載1顆地球觀測衛星和4顆微型「立方衛星」，從法屬圭亞那（French Guiana）發射升空。

織女星是歐洲雄心勃勃進軍商業航太市場的重要工具，在這個蓬勃發展的市場，歐洲面對馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）等對手競爭。

織女星於晚間10時47分（格林威治時間1時47分）從庫魯（Kourou）的圭亞那太空中心（Guiana Space Centre）發射升空，成功在兩個小時內將衛星送上軌道。

織女星這趟主要任務是將一顆高解析度衛星送上太空，這是空中巴士（Airbus）營運、新地球觀測陣列4顆衛星中的第2顆；織女星4月已將第1顆衛星送上軌道。

根據空中巴士，Pleiades Neo衛星星座將提供高解析度的地球影像，作為軍事或民用用途，例如災難應變。

營運織女星的阿利安太空公司（Arianespace）是歐洲太空探索公司（ArianeGroup）的子公司，空巴擁有阿利安太空公司一半股份。

此外，織女星這回也搭載4顆微型「立方衛星」。其中1顆將成為法國新創公司Unseenlabs正在開發的衛星星座的一部分，其餘3顆來自歐洲太空總署（European Space Agency），用於科學和技術演示目的。Unseenlabs專門監測海上交通。

這是阿利安太空公司今年第2度發射織女星，也是織女星自2012年首飛以來第19次發射。

織女星去年11月發射升空，幾分鐘後便在空中解體，任務失敗。

© 2021 AFP