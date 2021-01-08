歐洲聯盟增購3億劑輝瑞疫苗 訂購總數倍增至6億劑

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（法新社布魯塞爾8日電） 歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，歐盟已與美國輝瑞大藥廠與德國生技公司BioNTech達成協議，兩家公司供給歐盟的疫苗將加倍至6億劑。

範德賴恩在記者會上指出，歐盟目前可取得3億劑BioNTech及輝瑞（Pfizer）研發的疫苗。最新的好消息是，歐盟已與這兩家公司擴大合約。根據新協議，歐盟可再添購總計多達3億劑疫苗。

歐盟去年11月曾與輝瑞及BioNTech達成訂購3億劑疫苗的協議。輝瑞表示，該公司今年能在全球生產最多13億劑疫苗。這意味兩家公司今年全球疫苗產出將近一半會提供給歐盟。

範德賴恩指出，這次協議將讓歐盟各國政府從4月起訂購新的疫苗劑量；7500萬劑增購疫苗將在今年第二季交付，剩下的增購劑量將在今年底交付。

由27國組成的歐盟，正急忙為境內4.5億人口加強2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種。每位接種輝瑞疫苗的民眾需要施打兩劑，才能產生最大防護力。

歐盟國家通常依人口比例分配疫苗劑量，但目前尚不清楚，歐盟各國政府是否都將根據新合約訂購疫苗。

© 2021 AFP