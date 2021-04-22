歐洲議會下周表決 可望批准英歐貿易合作協議

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（法新社布魯塞爾22日電） 歐洲消息人士告訴法新社，歐洲議會27日將就批准歐盟與英國的貿易和合作協議進行表決。這項協議界定歐盟與脫歐後英國的未來貿易關係。

如果歐洲議會議員如預期投下贊成票，雙方就能在原先彼此同意的最後期限前，也就是4月底前最後通過此貿易協議。

目前英國與歐盟達成的貿易協議屬暫時性適用，仍有待歐洲議會批准。英國國會議員已於簽署當天，也就是2020年12月30日就批准這項貿易協議。

歐洲議會遲遲不進行表決，一部分是為了抗議英國單方面暫停對進入北愛爾蘭貨品的進行檢查。

歐洲聯盟執行委員會上個月針對英國所做決定提起訴訟，聲稱此舉違反脫歐協議。

脫歐協議明定歐盟和英國公民在彼此領土上權利，北愛地區也將繼續適用歐盟關稅規範，事實上的關稅邊界設在設在愛爾蘭海。

英歐都表示這樣的安排是必要的，避免在隸屬英國的北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭之間恢復邊界，但也造成英國貨物輸入時的貿易摩擦，助長北愛爾蘭統一派不滿所引發的暴動。

英歐貿易合作協議處理更廣泛關係，確保英國制產品輸入歐盟的自由貿易，反之亦然， 並為其他領域的合作建立規則，包括捕魚、航空業和公路運輸業，以及非常有限的服務業。

© 2021 AFP