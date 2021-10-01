歐洲議會控阿聯人權不彰 2020杜拜世博開幕蒙陰影

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（中央社杜拜30日法新電）因疫情延後的2020世界博覽會今天以盛大開幕式，在阿拉伯聯合大公國的杜拜登場。然而歐洲議會以阿國人權紀錄不彰為由，通過決議呼籲成員國抵制參與。

歐洲議會（European Parliamen）以阿拉伯聯合大公國人權紀錄不彰為由，要求成員國抵制，然而仍有超過190國共襄盛舉。

歐洲議會本月通過一項強硬決議，以阿拉伯聯合大公國監禁維權人士與對待移工「不人道」的做法為由，呼籲成員國與企業抵制。

根據決議內容，阿拉伯聯合大公國雖稱自己是包容和尊重人權的國家，事實上卻在惡劣環境下拘留人權捍衛者，歐洲議會對這項差距深感遺憾。

人權觀察（Human Rights Watch）研究員札亞丁（Hiba Zayadin）告訴法新社：「這次（世博）只是讓這個政府有另外一個機會，不實地宣傳自己的開放和包容。」

阿拉伯聯合大公國杜拜邦領導人穆罕穆德親王（Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）宣布這項耗資70億美元（約新台幣1950億元）的活動開幕時，世博中心、有着穹頂的華斯爾廣場（Al Wasl Plaza）被壯觀的投影照亮。

穆罕穆德親王說：「全世界都聚集在阿拉伯聯合大公國，在阿拉庇佑下，2020世界博覽會開幕。」

首次在中東地區舉行的杜拜世博，盼在6個月展期內吸引2500萬訪客，預期將成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，全球規模最大的盛會。反觀今年東京奧運在大多數沒有觀眾的情況下舉行。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP