歐洲議會與歐盟同意 以2030年前減碳55%為目標

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（法新社布魯塞爾21日電） 歐洲聯盟執行委員會（EU Commission）今天發布聲明表示，歐洲議會和歐盟成員國已同意在2030年前達到讓碳排「至少」減少55%的目標。

歐洲議會希望碳排放量至少減少60%，而歐盟成員國領袖已於去年11月同意減少碳排放量55%，雙方在激烈談判後，總算達成共識。

減碳談判陷入僵局數月後，昨天下午總算恢復談判，持續到今天凌晨3時。歐盟的減碳目標將被正式納入「氣候法」中。

聲明寫道：「相較於1990年的減碳標準，歐洲氣候法（European Climate Law）體現歐盟要在2050年前達到氣候中和，以及要在2030年前減少溫室氣體排放至少55%中程目標的承諾。」

葡萄牙環境部長馬多士-費南德斯（Joao PedroMatos Fernandes）盛讚這個減碳目標「對整個世界傳達強烈訊息」，還肯定這個目標「如今再也無法動搖」。葡萄牙是歐盟現任輪值主席國。

歐洲議會議員坎芬（Pascal Canfin）在社群媒體推特（Twitter）推文指出，歐洲議會「已準備好更大刀闊斧，不過這也算是好的折衷方案：歐盟在2030年前將做的比過去10年還要多2.5倍」。

但非政府環保組織及支持環保的議員不同意，德國政治人物布拉斯（Michael Bloss）發推文表示，這項立法「並未實現它該有的抱負」。

布拉斯補充說道：「這不是我們處理氣候危機所需的綠色協議，對於巴黎協定來說也不夠！我們不會停止抗爭。」

© 2021 AFP