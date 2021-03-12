歐洲議會通過決議案 宣布歐盟為LGBTIQ自由區

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（法新社布魯塞爾11日電） 歐洲議會今天通過一項決議案，宣布歐盟為「LGBTIQ自由區」（LGBTIQFreedom Zone），象徵性地反對波蘭地方當局自稱為「無LGBT意識形態區」。

法新社報導，歐洲議會以492人支持、141人反對與46人棄權，通過這項決議案。

來自德國的歐洲議會議員林特克（Terry Reintke）是提案人之一，她歡稱，「壓倒性多數」支持這項決議案。

林特克在推特（Twitter）上寫道：「讓我們利用這項決議，使之成為具體政治行動，也就是改善法律、執法和保護措施…我們可以合作實現此事。」

波蘭各地方當局宣告，過去幾年來，已擺脫所謂的LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別）意識形態，而歐洲議會的決議是歐盟再次表態反對。

歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）在歐洲議會辯論前，已表示支持這項決議案。LGBTIQ最後2個字母分別意指雙性人（Intersex）和疑性戀（Questioning，尚未確定自己性向）。

範德賴恩昨天發布推文指出，「做自己不是一種意識形態，而是一個身份，沒有人能夠奪走」；「歐盟是你的家，歐盟是#LGBTIQ自由區。」

範德賴恩去年堅稱，所謂的無LGBT區「不見容於歐盟」，同時她矢言要促使所有歐盟會員國承認同性伴侶收養的子女。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）

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