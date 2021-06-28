歐洲逐漸解封 女性暴力致死案件數卻攀升

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（法新社馬德里28日電） 隨着歐洲地區生活逐漸回歸正常，施暴者失去在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情防疫封鎖期間享受的掌控權，女性遭受致命暴力攻擊也跟着捲土重來。

受害女性的面孔屢屢躍上頭條新聞，好比法國女子布塔（Chahinez Boutaa）遭分居丈夫活活燒死，或瑞典今年春天有5名女性在3周內陸續遭到殺害，當地電視新聞快報不斷播送畫面。

少數提供今年度官方統計數據的歐洲國家中，這些數字毫無爭議地呈現女性受害的事實。在西班牙，自從5月疫情緊急狀態結束後，相較於先前平均每周1名女性遭殺害，現在則是每3天就有1名女性喪命。

非政府組織數據顯示，在比利時，相較於去年一整年的24例，4月底迄今已有13名女性死於暴力；同時在法國，今年迄今已有56名女性遭殺害，去年同期則有46 例。

西班牙政府對抗性別暴力任務小組主管羅塞爾（Victoria Rosell）提出解釋：「隨着女性獲得更多自由，侵害者感覺他們正失去控制權，而以更極端的暴力回應。」

「近幾個月來我們看到受害女性案例不斷攀升，我們看到疫情解封如何暴露出另一個潛在的流行病，那就是男性暴力。」

2004年西班牙批准了歐洲打擊家暴的首部專法，使受害者的性別成為攻擊案的加重因素。

隨着致命暴力攻擊近期攀升，總理桑傑士（Pedro Sanchez）已重申他欲徹底終結這種「厭女的禍害」。

© 2021 AFP