歐洲重新認證波音737MAX 最快明年1月重返天際

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（法新社巴黎24日電） 歐盟航空安全總署（EASA）今天展開重新認證的安全檢驗程序，美國波音公司737 MAX型客機最快可望於明年1月重返歐洲天空。

在737 MAX的飛行操控系統作了修正之後，美國航空主管機關上周已經確認安全，結束了這型客機在兩大空難事件後長達20個月的禁飛期。

而在歐洲，歐盟航空安全總署今天公布一項建議性的適航指令，列出737 MAX復飛的條件。

路透社報導，這份文件公布後，各界可在28天內提供意見，歐盟航空安全總署會在做出最終決定前考量各方建言。

不過，歐盟航空安全總署明確表示，相信737 MAX在自行獨立評估作業後，已做好準備復飛。

歐盟航空安全總署在聲明中說，在約20名署內專家約20個月的專註密集工作後，有信心宣布737 MAX可以安全復飛。

歐盟航安總署表示，預期最快於2021年1月中旬做出最後決定，且「這將構成EASA成員國的航空公司營運的所有737 MAX飛機正式解除禁飛的決定」。

2018年與2019年，737 MAX機型發生兩次墜機事件，造成合計346人喪生，之後就被禁飛。波音與美國聯邦航空總署（FAA）在危機發生後飽受抨擊；批評者說，波音為了利益犧牲安全，美國聯邦航空總署面對波音這個民營大公司則顯得太軟弱。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP