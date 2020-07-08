歐盟理事會主席默克爾：歐洲“有能力做大事”

德國總理、7月1日剛上任的歐盟理事會主席默克爾周三在布魯塞爾歐盟議會上發表講話，闡明德國擔任主席國期間關注的重點。她說：“基本權利是我在擔任歐盟理事會主席期間最關注的事情。”“它是歐洲的基石。新冠疫情期間，這些基本權利受到部分限制，這個代價很高。”“但新冠疫情絕不能成為破壞民主原則的借口。” “我相信歐洲。我堅信歐洲不僅是歷史的傳承，而且是未來的願景和希望。” 她還嚴厲抨擊了疫情期間的民粹主義。

廣告 繼續瀏覽後續

德國《商報》表示，疫情爆發後，默克爾首次出國是來到布魯塞爾，這顯示了她對歐盟的重視，說明她將在2020年下半年竭盡全力，獲得成功。她第一次任歐盟理事會主席是2007年。那時，她為挽救受到法國和荷蘭公民拒絕的歐盟憲法的大部分做出了很大貢獻。現在，她重又成為歐盟理事會主席。這一回，她發表了一個充滿激情的維護民主和基本權利的講話，朝美國總統特朗普的方向發出了警告，說病毒大流行不能靠謊言來應對。她表示，兄弟友情和團結一致將引導歐盟的未來。她提到了擔任歐盟理事會主席期間的項目：新冠病毒下，歐盟振興經濟計畫、英國脫歐、氣候保護、歐盟的避難政策和與中國的戰略關係都在其內。她的項目非常龐大，而人們對她的期望也很高。

《薩克森報》發現，在談到歐洲話題時，默克爾很少顯得親近和充滿激情。但現在，她找到了一個新的語調。激情、遠景、希望，歐洲“有能力做大事”，對默克爾來說，這是一個不尋常的講話。她給人的印象是：在當總理快15年後，她終於發現，歐洲是她最心愛的事物。