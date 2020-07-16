歐盟法院限制向美國轉移個人數據 美國網絡巨頭面臨挑戰

歐盟法院周四以不符合歐盟相關法規為由裁決實施於歐盟與美國之間的數據傳輸機制《歐美隱私護盾》(Privacy Shield)協定失效，此一判決將使在歐盟運作的臉書，谷歌等美國網絡巨頭面臨嚴峻挑戰。

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歐盟法院是在裁決臉書與奧地利活動分子（Maximilian Schremes）的案例時做出上述裁決的。2015年底，奧地利網絡活動人士馬克斯·施雷姆斯向臉書提出了挑戰，要求愛爾蘭數據保護委員會(DPC)暫停臉書Facebook使用示範合同條款。愛爾蘭法官隨後將大量微妙的法律問題提交給歐洲最高法院，但是他的訴求在2016年被駁回，但卻推動了歐盟與美國簽署了有關數據傳輸的框架協議。

歐盟與美國於2016年簽署了《歐美隱私護盾》協議，制定了歐美網絡公司對用戶個人數據互相傳輸的運作框架。今天歐盟法院認為該協議並不足以保護歐洲公民的安全。

當然，歐盟法院並不禁止涉及國家安全，公眾利益等重要的數據信息的傳輸。美國特郎普政府近期加強了有關數據領域的立法，相關法規並不給於非美國公民於同等的權利。另外，美國政府將數字監控放在首位，並在多項立法支持下擁有更廣泛的數據收集和使用權力，這與賦予公民隱私權和數據保護權的歐洲法律直接衝突。

歐盟法院的裁決意味着，臉書Facebook以及其他數千家美國傳輸商業數據的公司日常運營將可能受到影響。因為歐洲與美國在數據運輸領域必須尋找新的運作框架。事實上，自從2001年以來，歐美之間已經在該領域先後簽署了三個數據傳輸框架協議。